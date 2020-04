Uomini e Donne: accusata una nota ex tronista di essere gelosa dei Damellis

Sembra proprio che ad essere finita al centro della bufera social è Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne. Una parte degli utenti ha accusato la ragazza di essere gelosa di Giulia De Lellis e Andrea Damante che sono ufficialmente tornati insieme.

SONIA E ANDREA? – Non è la prima volta che la ragazza finisce nel gossip insieme ai Damellis. Infatti, durante la partecipazione della De Lellis al Grande Fratello Vip 2, pare che Damante e Sonia siano stati insieme. A rivelare il tutto, ai tempi, era stato Alessandro Calabrese, venendo poi appoggiato da Deianira Marzano che aveva fornito ulteriori dettagli. La Lorenzini, però, ha sempre negato il tutto e, inoltre, ha anche dichiarato di aver chiarito con Giulia De Lellis, un tempo sua amica.

IL RITORNO DI FIAMMA – E dopo i tanti indizi, Giulia e Andrea hanno confermato ufficialmente il loro ritorno di fiamma. Per intere settimane non si era fatto altro che parlare di loro. Dopo l’annuncio della rottura tra l’influencer e Andrea Iannone, si è riaccesa la speranza dei fan dei Damellis che non avevano mai smesso di sperare in un loro ritorno. Dopo la diretta di Damante su Instagram e i due video messaggi mandati in onda a Verissimo, è ormai ufficiale: i due ex protagonisti di UeD hanno deciso di darsi un’altra possibilità.

LE ACCUSE DEL WEB – Sonia ha deciso di partecipare ad una delle tante challenge che in questo periodo tiene occupati gli utenti del web. La challenge in questione consiste nel farsi una foto con indosso un cuscino come vestito. Non appena l’ex tronista ha pubblicato il post, in molti hanno iniziato ad attaccarla. Secondo loro, la ragazza sarebbe invidiosa della coppia e, inoltre, cercherebbe anche di emulare la De Lellis.

I COMMENTI SOTTO AL POST – Sotto la foto che la ragazza ha postato su Instagra, un utente le scrive: “Giusto per copiare la De Lellis”. Non si è fatta attendere la risposta dell’ex protagonista di Uomini e Donne che ha così replicato all’accusa: “Prova un po’ a vedere oltre al tuo naso, a pensare che al mondo c’è gente che fa queste robe anche anni prima di altri. Rispondo a te, come alle poche che hanno esordito, per l’ennesima volta, con stupidate. La challenge del cuscino parte da un’influencer molto famosa in Spagna, arrivata in Italia e fatta poi da varie influencer. Il mondo non gira attorno alle singole persone, ti volevo avvisare solo di questo!”. La conversazione, però, non è terminata qui. Per leggere gli screen dei commenti, clicca qui.