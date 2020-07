Uomini e Donne: addio definitivo tra Tara Gabrieletto e Cristian Galella

Pare che l’addio tra Tara Gabrieletto e Cristian Galella sia proprio definitivo. Ebbene si, dopo più di dieci anni insieme i due si dicono addio una volta per tutte e poco sappiamo sulle motivazioni che hanno spinto i due a separarsi.

UOMINI E DONNE: LA STORIA DI TARA E CRISTIAN – I due si sono conosciuti all’interno del programma Uomini e Donne e tra alti e bassi sono stati insieme per circa 10 anni. Dopo un lungo percorso, infatti, Cristian, che era il tronista ha scelto proprio la sua corteggiatrice Tara.

I due poi hanno scelto di partecipare a Temptation Island e lì sembrava che la loro storia fosse arrivata al capolinea. In realtà poi durante il falò di confronto si sono riavvicinati e sono usciti insieme con tanto di proposta di matrimonio da parte di Cristian.

Dopo qualche anno si sono sposati e hanno passato diverso tempo insieme, sino ad oggi. Purtroppo la loro storia è arrivata al capolinea facendo tanto rumore perchè era una coppia che il pubblico ha sempre amato molto. Le motivazioni sono ancora oscure a tutti e non crediamo che possano riferirle in modo dettagliatamente ai loro fan e seguaci.

UOMINI E DONNE: TARA CAMBIA CASA – Tara ha postato una foto nella quale appare da sola in macchina. Ha così annunciato di aver cambiato definitivamente casa e di essersi separata dalla sua metà Cristian. Ne sapremo qualcosa di più? Chi può dirlo, magari sarà ospite in trasmissione per riportare qualche news inedita. Non ci resta che attendere.