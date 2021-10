Uomini e Donne, al capolinea la storia tra due ex protagonisti? Il periodo difficile dell’ex corteggiatrice

Nell’ultimo periodo si vocifera che sia giunta al capolinea la storia d’amore tra Martina Grado e Giacomo Czerny, ex volti di Uomini e Donne. A far pensare a ciò è l’inattività dei due sui social. A rompere il silenzio, però, è l’ex corteggiatrice che ha rivelato di star attraversando un periodo complicato.

COSA È ACCADUTO? – Dalla loro uscita dagli studi di Uomini e Donne, la storia tra Martina e Giacomo è sempre andato a gonfie vele. Negli ultimi tempi, però, ai fan non sono sfuggiti alcun dettagli che hanno fatto subito pensare alla rottura.

I fan della coppia erano abituati alle IG Stories dei due, simpatici brevi video in cui si punzecchiavano amorevolmente. Nell’ultimo periodo, però, la coppia ha preoccupato i follower vista la loro assenza. Ad invertire è proprio Martina che ha voluto rassicurare i tanti fan: “Ci sono e sono ancora fidanzata. Non siamo in crisi“.

Sebbene con Giacomo non sia finita, la Grado ha confessato di star attraversando un periodo difficile che l’ha portata a prendersi una pausa dai social. “Sono un essere umano e sto passando giorni un po’ tristi, motivo per cui non ho niente di bello da mostrarvi. Andrà meglio…”, ha spiegato l’ex corteggiatrice.

Visti i giorni difficili che la ragazza si è trovata ad affrontare, l’amata coppia di UeD ha deciso di concedersi una fuga d’amore a Lecco. Martina e Giacomo hanno inoltre deciso di documentare il loro viaggio, condividendo le foto di coppia sui social. Il viaggio d’amore, da quanto ammesso dalla stessa ex corteggiatrice, ha aiutato il suo stato d’animo: “Toccatina e fuga, e va tutto meglio“.