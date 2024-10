Uomini e Donne, al capolinea la storia tra Gaia Gigli e Daniele Paudice: l’annuncio sui social

Dopo la rottura tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, un’altra coppia nata nella scorsa edizione di Uomini e Donne è scoppiata. È giunta al capolinea la storia tra Gaia Gigli e Daniele Paudice, ad annunciarlo è stata l’ex corteggiatrice.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Ad appassionare il pubblico nel corso della scorsa edizione di UeD, è stato il percorso di Daniele. Sebbene il trono del ragazzo sia stato breve, è stato molto intenso per via dell’intesa che si è subito venuta a creare tra il tronista e Gaia.

Alla fine, Paudice ha deciso di abbandonare il dating-show al fianco della Gigli, con cui ha subito intrapreso una relazione. Si è venuto subito a creare un sentimento così forte e intenso da portare l’ex corteggiatrice a decidere di far conoscere al fidanzato suo figlio.

La storia tra i due, però, è giunta al capolinea. L’inaspettato annuncio è stato dato da Gaia attraverso una storia di Instagram:

“Non so da dove iniziare perché non sono molto brava con le parole, non sono molto brava con i discorsi quindi non farò troppi giri di parole, quindi andrò subito al dunque. Molte di voi l’avranno già intuito, io e Daniele ci siamo lasciati, io ho messo tutta me stessa in questa relazione. È un momento delicato dove c’è anche un bimbo di mezzo perché come sapete Daniele ha conosciuto mio figlio e quindi vi chiedo di portare il massimo rispetto su questo. Ho bisogno di metabolizzare tutto e poi ci tenevo anche a dirvi un’altra cosa: non pensiate che tutto quello che vedete sui social, quindi coppie che stanno insieme e tutto quanto, non litighino, non abbiano problemi, perché non è così, la realtà non è questa. Non appena starò meglio poi tornerò attiva”.