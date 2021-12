Uomini e Donne, al capolinea la storia tra Giorgia Lucini e Federico Loschi: lo sfogo su Instagram

Nella giornata di ieri, un ex volto di Uomini e Donne ha spiazzato gli utenti dei social. Inaspettatamente, infatti, ha deciso di annunciare la fine della sua lunga storia d’amore. Si tratta di Giorgia Lucini e Federico Loschi, insieme dal 2016 e genitori di Riccardo e Tommaso.

L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Come fatto anche da altri dx protagonisti del noto dating-show, la Lucini ha voluto rendere noto la fine del suo amore con il giocatore di basket.

Senza specificare i motivi che hanno portato alla rottura, Giorgia ha spiegato che Federico le ha più volte mancato di rispetto. Non rivela cosa abbia fatto, ma la donna parla di “mancanze di rispetto più gravi di un tradimento”:

“Ho chiesto tempo ma sono tempestata da messaggi. Questo è il bello di Instagram, ci fa affezionare alle persone, ci fa idealizzare, sognare, e alcune storie d’amore ci sembrano favole. Come nelle favole più belle c’è sempre la strega cattiva. Non sono stata tradita ma vi posso assicurare che ci sono mancanze di rispetto molto più gravi di un tradimento”.

Continuando con il suo sfogo, l’ex volto di UeD ha spiegato di aver provato più e più volte a superare questi problemi. Nonostante il troppo amore, però, la Lucini ha deciso alla fine di mettere un punto:

“Purtroppo certe cose sono irrecuperabili e per quanto l’amore può essere grande non vince su tutto. Io vi ringrazio per l’affetto che mi avete e che ci avete dimostrato in questi anni ma la nostra storia è arrivata al capolinea. Ad oggi ho voglia solo di stare con i miei bambini riprendere in mano la mia vita e cercare di dimenticare tutto al più presto”.