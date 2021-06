Uomini e Donne, al centro delle critiche la foto di Gemma Galgani: la risposta della Dama

Non è passata di certo inosservata la foto di una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Si tratta di Gemma Galgani che recentemente ha condiviso con i fan uno scatto del passato. Non sono di certo mancate le polemiche, ma ci ha pensato la Dama ha replicare prontamente ai commenti negativi.

LE PAROLE DELLA GALGANI – I fan del dating-show non possono non conoscere Gemma. Da anni nel parterre del Trono Over, è spesso finita al centro dell’attenzione per le sue varie frequentazione.

Sebbene la Dama sia sempre stata restia a rivelare la sua vera età, ha spesso condiviso delle foto che la immortalano da giovane. L’ultima postata sul suo profilo Instagram, è finita al centro delle chiacchiere.

Con un look che si aggira tra gli anni ’70-’80, nello scatto la Galgani indossa un maglione blu, un paio di jeans e degli occhiali da sole con lenti sfumate. A scatenare le critiche è però stato un indumento in particolare: il maglione.

“Hai il maglione infeltrito, troppo usato!”, ha così commentato un utente dei social. Da sempre criticata, Gemma anche questa volta ha mostrato la sua signorilità e il suo self control, replicando: “Si, ma lo amavo troppo quel maglione. Era da uomo, era del mio fidanzato e lo volevo mettere sempre io ma non era previsto, era solo da emergenza”.

C’è stato chi ha ipotizzato un possibile commento di Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. Tra lei e Gemma non sono mai mancati gli scontri, non risparmiandosi con le risposte.

Per vedere il discusso scatto di Gemma, clicca qui.