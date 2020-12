Uomini e Donne, al centro delle polemiche: rischio focolaio?

A finire al centro delle polemiche è Uomini e Donne, programma di punta del palinsesto pomeridiano di Mediaset. Sono in molti, infatti, gli utenti che stanno criticando il dating show, ma, soprattutto, il comportamento che i protagonisti assumono fuori dallo studio.

RISCHIO FOCOLAIO? – Con il lockdown generale avvenuto a marzo, sono stati tanti i programmi che sono stati sospesi o costretti a rivoluzionarsi per adattarsi alle misure anti-covid. Durante i primi di marzo, dopo una breve pausa, il programma pomeridiano di Maria De Filippi ha dovuto modificare modalità. Per un breve periodo, infatti, le protagoniste del programma sono state Gemma Galgani e Giovanna Abate che si sono ritrovate a conoscere i loro corteggiatori tramite conversazioni via chat senza sapere i loro volti. Questa modalità è però durata poco, venendo sostituita dalle classiche puntate in studio.

A settembre UeD è tornato con una nuova edizione, portandosi con sé nuovi e vecchi volti che hanno fin da subito fatto parlare. A finire recentemente al centro delle critiche questa volta è il programma stesso che non è stato risparmiato dai commenti negativi.

A dar vita alle critiche è ciò che accade una volta che i concorrenti sono fuori dallo studio. Sono tanti, infatti, i protagonisti del dating che sono risultati positivi al Coronavirus. Dal momento che, una volta fuori dal programma, avvengono incontri fra di loro, potrebbe scoppiare un possibile focolaio. Inoltre, sono in tanti che si chiedono il perché, una volta che un concorrente risulta positivo, possono stare in studio le persone che sono entrate in contatto con lui.

Visto il momento delicato che tutto il mondo sta attraversando, sono tante le domande e le critiche attorno al programma. Come risponderà Uomini e Donne a queste polemiche?