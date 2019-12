Uomini e Donne, Alessandro Basciano è il nuovo tronista?

Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, potrebbe essere il nuovo tronista secondo alcune fonti.

LA SCELTA DI GIULIA QUATTROCIOCCHE – Alessandro credeva davvero di poter essere la scelta della tronista romana, tuttavia, non è stato così. La ragazza ha scelto Daniele Schiavon, con il quale ha avuto sin da subito una certa sintonia. Alessandro, dopo la delusione in studio ha pubblicato su Instagram una foto con la seguente descrizione: “Le delusioni aprono gli occhi e chiudono il cuore …. ma tutto ciò che mi dà la forza di andare avanti siete voi … la mia felicità… #love #family #voi”. Questo post è stato condiviso da Jack Vanore, suo amico, il quale ha aggiunto il commento “Non era destino…”.

ALESSANDRO BASCIANO PROSSIMO TRONISTA? – Quando Giulia ha scelto Daniele, il pubblico ha urlato a Maria di mettere Alessandro sul trono, tuttavia, è stata fermata dalla redattrice Raffaella Mennoia. In questi giorni, però, molti utenti hanno notato che il ragazzo non sta postando moltissime cose sui social. Inoltre, un suo parente, tale Federico Basciano, gli ha fatto degli auguri un po’ sospetti, non proprio in linea con le festività. Cosa bolle in pentola?