Uomini e Donne: Alessandro Calabrese è pronto a tornare?

Dalle ultime dichiarazioni di un ex volto del programma, sembra che ci sia la possibilità di un ritorno a Uomini e Donne. Si tratta di Alessandro Calabrese, già conosciuto per aver già partecipato come corteggiatore.

IL PASSATO A UeD – Alessandro aveva già partecipato al programma, corteggiando Sonia Lorenzini. Il suo percorso, però, non ebbe un lito fine. La tronista, infatti, scelse un altro corteggiatore. Inoltre, Sonia lo aveva più volte accusato di essere lì solo per visibilità, insinuando quindi di non aver alcun interesse reale per lei.

POSSIBILE RITORNO – Intervistato per il podcast di MondoTv24, Alessandro ha voluto parlare della sua esperienza all’interno del daiting. Un’avventura che ha avuto un epilogo per nulla felice per Calabrese. Sonia, infatti, scelse Emanuele Mauti, portandolo quindi ad abbandonare lo studio. Riguardo al programma di Canale 5, alla domanda se vorrebbe fare ritorno a Uomini e Donne, Alessandro ha risposto così: “Nel Trono Over potrei pensarci, ci sono Veronica e Valentina che non mi dispiacerebbero, delle ragazzine sono stanco”. Chissà se Maria De Filippi prenderà in considerazione le dichiarazioni dell’ex tronista.

“Il Grande Fratello non è più quello di una volta” – Oltre l’esperienza di UeD, il ragazzo ha partecipato anche al Grande Fratello. Riguardo al reality, Alessandro ha detto la sua riguardo le recenti edizioni: “Il mio Grande Fratello era vero, buttavano dentro dei ragazzi e quel che succedeva succedeva. Ora invece è tutto sbagliato, si basa esclusivamente sul gossip, le litigate…”.

RECITAZIONE – Dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello, Calabrese ha debuttato anche come attore. Alessandro, infatti, ha fatto parte del cast della serie Il Commissario Spiedone.