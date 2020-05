Uomini e Donne, Alessandro Graziani: dal Trono Classico a quello Over?

Uomini e Donne è ritornato al solito format e con esso sono arrivate novità e colpi di scena. L’ultima inaspettata decisione è stata quella di Alessandro Graziani che ha abbandonato lo studio, ma, forse, non è ancora finita la sua avventura nel programma.

LA DELUSIONE DI ALESSANDRO – Graziani, conosciuto per aver vestito i panni di tentatore a Temptation Island Vip, è approdato a UeD come corteggiatore. Il ragazzo ha frequentato per ben due mesi Giovanna Abate, ma sembra che qualcosa si sia definitivamente rotto. A deludere il corteggiatore è stato l’atteggiamento della tronista nei confronti di Sammy. La Abate, infatti, si è mostrata remissiva nei confronti del rivale di Alessandro, arrivando anche a pregarlo per rimanere in studio, nonostante il suo comportamento. Sammy, infatti, aveva condiviso delle IG Stories in cui denigrava apertamente la ragazza, apparendo così agli occhi dei follower come la vittima. Davanti allo sfogo di Alessandro, Giovanna ha rivelato di non volerlo eliminare, nella speranza di poter riparare il loro rapporto. Graziani, però, ha stupito tutti: ha abbandonato lo studio:

“Ma che ca*** ci faccio qua? Sono due mesi che ti aspetto e poi vedo queste reazioni, ma magari…in bocca al lupo!”.

IL SECONDO COLPO DI SCENA – Il ragazzo è stato raggiunto da Roberta Padua, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. La Dama ha voluto fare un’inaspettata battuta alla padrona di casa: “Vogliamo aggiungere una sedia per Alessandro?”. Quello della Padua è stato un chiaro invito a Maria De Filippi di considerare la possibilità di mettere Alessandro nel parterre maschile del Trono Over. Dopo la storia di Gemma Galgani e Nicola Varinelli, il Cavaliere ventiseienne, la cosa non ha poi suscitato tanto scalpore.

Che il percorso di Alessandro a Uomini e Donne non sia finito, ma che cambi semplicemente direzione?