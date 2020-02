Uomini e Donne, Alessandro Graziani: “Non sono stato la causa della rottura tra Pago e Serena”

Alessandro Graziani, uno dei corteggiatori di Uomini e Donne, in passato è stato tentatore di Temptation Island. Il pubblico di Canale 5, infatti, l’ha conosciuto per il suo flirt con Serena Enardu, avvenuto all’interno del programma estivo. Sebbene non abbia mai rinnegato la sua esperienza passata, ha ammesso di essersi stancato di sentir parlare di questa storia.

“Con Serena? È durata poco e si è esaurita quasi subito” – Con la partecipazione di Pago e Serena al Grande Fratello Vip, Alessandro è tornato al centro dei riflettori. Infatti, lo stesso conduttore del reality, Alfonso Signorini, era venuto fino agli studi del daiting per parlare con il corteggiatore e capire meglio la sua breve storia con la Enardu. La sarda, infatti, aveva lasciato Temptation Island insieme all’ex tentatore. Graziani, però, è stanco di dover ancora essere associato a questa vicenda. “Con Serena è stata un’esperienza che è durata poco e si è esaurita quasi subito” ha così spiegato il corteggiatore a Uomini e Donne Magazine. “Se non fosse già chiaro” ha poi continuato “adesso voglio godermi questo percorso a Uomini e Donne senza dover pensare a una storia che, per quanto abbia rappresentato un’esperienza forte, appartiene al passato”.

“Non sono stato la causa della loro rottura” – Tornando a parlare della coppia Serena-Pago, Alessandro ha voluto affrontare un altro punto. Infatti, il ragazzo è stato spesso etichettato come la causa della rottura della coppia. “Sono stato una persona che l’ha fatta stare bene, ma sicuramente non il motivo della sua rottura con Pago”, ha voluto chiarire il corteggiatore. “In me ha trovato un complice con cui sfogarsi. probabilmente quando Serena ha capito di aver chiuso una storia di sette anni in quel modo, si è accorta di aver fatto qualche errore di valutazione. Ora il loro destino lo decideranno insieme e non dipende sicuramente da me, come non è mai dipeso”.