Uomini e Donne: Alessandro Graziani positivo ai test antidoping

Sembra proprio che sia finito dei guai uno dei corteggiatore del Trono Classico di Uomini e Donne. Si tratta di Alessandro Graziani, uno dei corteggiatori di Giovanna Abate, che dall’ultimo post su Instagram ha fatto sapere ai follower di aver commesso un grande errore. Cosa è successo ad Alessandro?

GUAI PER GRAZIANI – Alessandro è risultato positivo al test antidoping proprio per questo è stato sospeso in via cautelare. Ad annunciarlo è la Gazzetta Regionale, facendo sapere che la squadra di pallavolo del Sabaudia ha deciso di recidere il contratto dell’ex tentatore. Ha voluto dire la sua anche Alessandro Pozzuoli, il presidente della squadra che ha ammesso di aver voluto rispettare il provvedimento del tribunale, sebbene si sia detto affranto per via di questa vicenda.

IL POST DI ALESSANDRO – Il ragazzo, tornato sotto i riflettori per via della sua esperienza a Temptation Island, ha voluto dire la sua riguardo ciò che è successo. Tramite Instagram, l’ex tentatore ha voluto chiedere scusa per lo sbaglio che ha commesso, invitando i giovani che lo seguono a non cadere nello stesso errore.