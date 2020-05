Uomini e Donne: Alessandro Graziani tornerà in studio?

Stando ad alcune anticipazioni circolate nel web, Giovanna avrebbe chiesto di rivedere il suo corteggiatore Alessandro Graziani. Quest’ultimo, dopo una discussione avuta con la tronista, ha deciso di lasciare lo studio e di andare via. Ma adesso sarà cambiato qualcosa?

ALESSANDRO A ROMA: SARà TORNATO DA GIOVANNA? –Qualcuno ha avvistato delle foto di Alessandro Graziani che lo ritraggono proprio a Roma. Questo significa che il ragazzo tornerà in trasmissione, si ma per quale motivo? Pare che Giovanna si sia ingelosita a seguito di alcune donne che avrebbero scelto di corteggiarlo e abbia così deciso di riprenderselo! Lui avrà accettato?

ALESSANDRO GRAZIANI CONTESO TRA PIù DONNE – Giovanna si sarebbe ingelosita perchè alcune dame del trono over, tra cui Roberta di Padua, avrebbero deciso di corteggiare e di conoscere il suo corteggiatore. Lui ora starà tornando in studio per conoscere queste donne o per ritornare da Giovanna in seguito alla sua chiamata?

ALESSANDRO GRAZIANI: FUTURO TRONISTA? – Il ragazzo piace molto alle donne, dunque oltre alle tre dame del trono over, tra cui Roberta Padua, potrebbero scendere altre donne per corteggiarlo. Alcuni hanno addirittura pensato che il ragazzo potrebbe diventare un nuovo tronista subito dopo le difficoltà dovute alla quarantena, ma sarà davvero così?

ALESSANDRO GRAZIANI E GIOVANNA ABATE – I due si erano separati, o meglio, lui aveva scelto di andare via dalla trasmissione perchè Giovanna gli aveva confessato di non averlo pensato a lungo durante la quarantena. A quel punto Alessandro aveva scelto di alzarsi e di andare via. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne che andranno in onda oggi, la tronista, presa dalla gelosia lo avrebbe richiamato, ma lui accetterà di corteggiarla nuovamente?