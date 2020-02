Uomini e Donne: Alessandro si dichiara a Giovanna in esterna

Il famoso portale Vicolo Delle News ha rivelato alcune anticipazioni riguardanti le prossime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne. Tra le dichiarazioni più scottanti e intriganti, ci sono da segnalare quelle sula tronista Giovanna che ha ricevuto una graditissima sorpresa proprio in occasione del giorno del suo compleanno.

La tronista era in procinto di festeggiare la ricorrenza in presenza della sua famiglia, presso il loro domicilio, ma la riunione familiare viene “interrotta” dalla sorpresa di Sammy. Giovanna non ci pensa due volte e lo fa salire presentandogli tutta la famiglia.

Dopo i convenevoli con i familiari, Sammy decide di portarsela un po’ in disparte e la invita a scendere. All’esterno dell’abitazione di Giovanna, i due trovano una limousine ad aspettarli e addirittura una collana in regalo per lei per completare al meglio questa sorpresa in grande stile.

Inoltre, vanno alla grande anche i rapporti tra Giovanna e Alessandro come testimoniato dall’esterna in cui hanno partecipato i due. In realtà, non era iniziata benissimo perché Alessandro ha fatto finta di non sapere che fosse il giorno del suo compleanno. Infine, lei l’ha esortato a dichiararsi visto che lo aveva già capito e alla fine Alessandro è ceduto e ha confessato il suo gradimento che l’ha portato anche a non presentarsi in esterna con Sara. Ciò nonostante, Giovanna sembra non essere pienamente fiduciosa delle intenzioni di Alessandro ed è rimasta molto scettica anche dopo la sua dichiarazione.