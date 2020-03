Uomini e Donne: Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, crisi superata

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli stanno ancora insieme e sono felici più che mai. A mostrarlo è proprio un video che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo di Instagram.

ALESSANDRO ZARINO E VERONICA BURCHIELLI: LA PRECEDENTE CRISI – Alessandro Zarino, qualche tempo fa, aveva dichiarato di aver avuto alcune difficoltà con Veronica. Le motivazioni? Molto probabilmente la distanza che c’è tra i due non ha aiutato la coppia, ma adesso le cose sembrerebbero andare per il meglio.

LE PAROLE DI VERONICA BURCHIELLI – Ecco quanto ha dichiarato Veronica Burchielli sul suo profilo di Instagram: Volevo augurare a tutti un inizio settimana così ringraziando @fanlove_video per questi momenti che ha ritagliato e ne ha fatto un video bellissimo. Mi sono emozionata” “riguardo a tutto ciò… È bello sentirvi vicini e quando qualcuno crede in te, in una coppia, vuol dire che qualcosa di buono siamo riusciti a farvelo arrivare nonostante il nostro percorso particolare”. “Abbraccio voi ed il mio Ale, con tanto, tanto amore.” Ha poi concluso:” poche parole ma scritte con un affetto che non immaginate nemmeno. La vostra Veronica… O come dite voi, la vostra Rapunzel”. Il video di cui abbiamo parlato all’inizio, potete vederlo qui.