Uomini e Donne: Alessandro Zarino e Veronica Burchielli di nuovo insieme?

In questi giorni nei quali siamo tutti bloccati in casa, alcuni personaggi noti della tv si dedicano ai social e a rispondere alle domande dei propri fan. Una di queste, negli ultimi giorni, è stata Veronica Burchielli. Prima corteggiatrice di Alessandro Zarino e per poco tronista. Le domande che hanno colpito maggiormente i followers sono state proprio quelle rivolte a Zarino, scopriamo cos’ha dichiarato.

VERONICA E ALESSANDRO: NESSUN RIAVVICINAMENTO EFFETTIVO – Pare che i due non abbiamo avuto nessun riavvicinamento effettivo. Questo molto probabilmente a causa anche delle problematiche per spostarsi da una regione all’altra dato che i due sono distanti. Veronica, infatti vive a La Spezia, mentre Alessandro a Napoli.

VERONICA BURCHIELLI: LE PAROLE SOSPETTE – Nonostante tra i due non ci sia stato nessun riavvicinamento, Veronica rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram ha insospettito alcuni followers. Ecco, infatti, cos’ha dichiarato: “Credo che a volte bisogna lasciare il corso degli eventi alla vita… Ci penserà lei, quindi no. Ma non perché ciò non potrà mai avvenire, ma perché ho fede nella legge dell’attrazione”.

VERONICA BURCHIELLI: ‘SE SARA’ DESTINO CI RICONGIUNGEREMO’ – La ragazza ha poi proseguito dicendo: “Se sarà destino… In un modo o nell’altro ci ricongiungeremo, al momento giusto, con il cuore pronto. Saremo quelli che saremo destinati a essere. Gli voglio comunque un gran bene e gli auguro solo il meglio!”. Le sue parole hanno lasciato intendere uno spiraglio aperto per Zarino, ma sarà davvero così?

VERONICA: PER ZARINO NESSUN RANCORE – Ancora non sappiamo quali siano state le motivazioni che hanno spinto i due ragazzi a separarsi, sicuramente però, in quest’occasione la Burchielli ha dichiarato di non provare nessun rancore per Alessandro, nonostante tutto. “Felice che abbia fatto parte della mia vita, non rinnego niente solo n grazie per ciò che ho ricevuto”.

VERONICA BURCHIELLI: IL GOSSIP DA ZARINO A IANNONE – Ultimamente la ragazza era stata protagonista del gossip per alcuni mi piace messi a Iannone. Dopo poco, però, la ragazza ha chiarito la vicenda e sulla questione non si è più tornati. Pare dunque non ci sia niente tra i due.