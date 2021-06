Uomini e Donne: Alessandro Zarino ha un problema che preoccupa i fan

Alessandro Zarino è stato un protagonista indiscusso di ”Uomini e Donne”, ma il suo percorso non è durato molto. Dopo poco tempo, infatti, aveva deciso di ritornare a casa senza aver concluso nulla.

In questi giorni ha fatto molto sgomento in quanto pare abbia un problema personale di rilevante importanza. I fan infatti, per questo si stanno preoccupando parecchio, scopriamo cos’è successo.

IL PROBLEMA CHE STA VIVENDO ALESSANDRO ZARINO – Alessandro Zarino ha mostrato dei messaggi che gli sono stati inviati da delle persone care, per questo ha fatto capire che chi gli vuole più bene gli sta particolarmente vicino.

Un’altra persona molto vicina a Zarino lo ha invitato a non arrendersi mai, in quanto deve sempre credere nei propri sogni. Insomma si è limitato a condividere questi messaggi, ringraziando gli autori con qualche cuore e belle parole.

Insomma non sappiamo cosa sia successo di specifico, ma sicuramente l’ex tronista non sta vivendo un bel periodo. Anche la web influencer Deianira Marzano si è detta preoccupata. Ultimamente il ragazzo ha preso parte ad un videoclip con Pierpaolo Pretelli. Per vedere le sue storie clicca qui.