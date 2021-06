Uomini e Donne, Alessandro Zarino preoccupa i fan: “Supererai anche questa”

Alessandro Zarino l’abbiamo conosciuto dapprima a Temptation Island come tentatore e successivamente a Uomini e Donne in veste di tronista. Il ragazzo, in queste ore, ha pubblicato delle stories molto criptiche che stanno preoccupando i fan, vediamo cosa è successo.

L’EX TRONISTA PREOCCUPA I FAN: “SUPERERAI ANCHE QUESTA” – In queste ultime ore, sono apparsi dei posti sul profilo ufficiale di Alessandro. Dei messaggi criptici che lascerebbero intendere che qualcosa non va nella sua vita. Il ragazzo, infatti, pare abbia un problema personale che non ha specificato.

L’ex tronista sta attraversando un periodo molto difficile a detta di alcuni suoi amici che stanno pubblicando delle stories dedicate. Una persona molto vicina a lui lo ha infatti esortato a non arrendersi perché supererà anche questo momento complesso.

Un’altra persona, invece, ha ricordato a Zarino di continuare sempre a battersi per i propri sogni. Nonostante gli ostacoli della vita, bisogna sempre proseguire a testa alta senza fermarsi mai. Insomma, tanti messaggi positivi per l’ex tronista, il quale però non ha specificato il tipo di problema.

Alessandro, infatti, ha condiviso queste stories ma non ha spiegato che tipo di difficoltà stia attraversando. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato la notizia e si è augurata che non sia nulla di grave.