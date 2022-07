Uomini e Donne, Alessia Cammarota confessa: “Niente divorzio, solo un periodo di forte stress”

L'ex protagonista di Uomini e Donne non ha nessun problema con Aldo ma sta vivendo un periodo di stress

Alessia Cammarota ha deciso di aprirsi sui social e fare delle confessioni importanti per mettere anche fine ad alcuni chiacchiericci circolati in queste ultime ore.

Nessun divorzio, solo stress

L’e protagonista di Uomini e Donne è legata ad Aldo Palmieri da diverso tempo ma pare che in quest’ultimo periodo sia circolata una voce circa una crisi di matrimonio. Niente di più falso, i due non stanno affatto divorziano ma Alessia sta attraversando un periodo difficile.

“Non sto divorziando, io e Aldo stiamo benissimo insieme” ha esordito Cammarota sui social. Ha sottolineato anche di non essere incinta poiché non sta cercando un figlio e dopo l’aborto spontaneo avuto non è intenzionata ad averne altri, considerando che già ne ha due.

“Sto bene, non sono incinta e, come ho già detto altre volte, non cerchiamo un altro figlio” ha continuato la donna.

“Per me questo periodo è stato di forte stress perché ho un importante carico di responsabilità. Ciò mi sta portando anche qualche piccolo problema fisico, risolvibilissimo. Mi basta un po’ di relax e una piccola cura” ha concluso Alessia. Insomma, nessun divorzio in vista ma solo qualche problemino per l’ex protagonista di Uomini e Donne. La storia d’amore con Aldo prosegue a gonfie vele, pertanto le voci circolate sono solo fake news.