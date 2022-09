Uomini e Donne, Alessia Cammarota sul festival di Venezia: “Cosa ci dovrei fare lì?”

Durante la settimana del Festival del cinema di Venezia, un ex Uomini e Donne ha voluto dire la sua sulla partecipazione di personaggi noti sul web. Si tratta di Alessia Cammarota, amata ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi.

“Cosa dovrei fare lì?” – La presenza di influencer al festival ha sempre suscitato non poche polemica. In molti, infatti, si sono chiesti il perché della loro partecipazione ad un evento dedicato al cinema, campo sconosciuto a moltissimi di loro. C’è un motivo dietro tutto ciò: la pubblicità che i brand si fanno grazie agli influencer.

Quest’anno non sono stati presenti svariati volti noti sui social, ma si è notata l’assenza di Alessia Cammarota. L’amata ex protagonista di Uomini e Donne, con la sua solita ironia ha voluto spiegare il perché non prende parte a simili eventi:

“Dici per passare l’aspirapolvere sul tappeto? No, penso siano già al completo col personale. E questa storia ve la faccio proprio mentre sto andando a stendere la lavatrice. Esattamente io a Venezia cosa ci dovrei andare a fare? Cioè è un’esperienza stupenda, ma ci sono personaggi di un certo tipo, non Alessia che alle tre del pomeriggio stende”.

Dopo questa dichiarazione, sono seguite svariate polemiche. Finita al centro delle critiche, la moglie di Aldo Palmieri ha deciso di tornare sui social per spiegare quanto detto in precedenza:

“Già si è scatenato l’inferno. Io non ho detto che le influencer non sono all’altezza, ma magari. Io non sarei all’altezza. Quindi, riferito a me dico no perché non serviva qualcuno che passasse l’aspirapolvere perché quello potrei fare. Non ne sarei all’altezza, non sto sminuendo gli altri. Sto semplicemente facendo dell’ironia su me stessa. Quindi vi prego, cogliete l’ironia e fatevi una risata”.