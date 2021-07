Uomini e Donne, Alessio Ceniccola frecciatina social a Stefania Orlando: “Intelligente legarsi a Tommaso Zorzi”

Alessio Ceniccola lo abbiamo conosciuto nell’ultima edizione di Uomini e Donne, dating show di Maria De Filippi. Nello specifico, il ragazzo romano ha corteggiato Samantha Curcio, la quale poi ha deciso di sceglierlo e ora si vivono la loro bella storia d’amore. L’ex corteggiatore ha risposto ad alcune domande su Instagram dei follower.

TEMPTATION ISLAND ALL’ORIZZONTE? – Alessio non ha affatto escluso un’ipotetica partecipazione a Temptation Island, programma dei sentimenti. Il ragazzo ha ammesso che parteciperebbe per mettersi alla prova anche conoscendo la forte gelosia della sua fidanzata. “Samantha potrebbe donarci molte scene trash” ha commentato il ragazzo. Chissà se mai li vedremo in tv.

SU TOMMASO ZORZI – L’ex corteggiatore ha risposto anche ad alcune domande sul GFVip. Ceniccola ha spiegato di averlo seguito molto quest’anno e che gli piacerebbe prendere parte al reality show. “Non so quanto potrebbero sopportarmi gli altri” ha commentato, poi ha speso due parole sul vincitore Tommaso Zorzi.

Sull’influencer il ragazzo ha detto tutte cose positive: “Tommaso lo reputo un ragazzo con tanta personalità, tanto carattere. Ha un’ironia molto sottile e secondo me ha fatto bene all’interno del programma. Lo reputo anche molto intelligente infatti poi lo hanno messo all’Isola dei Famosi, è un ragazzo molto in gamba”. Tuttavia, Alessio ha parlato anche di Stefania Orlando, ex gieffina e collega di Zorzi.

Qualcuno gli ha chiesto cosa pensasse di Stefania Orlando, la quale sicuramente non è passata inosservata quest’anno. Non sono mancate frecciatine, sicuramente goliardiche da parte del fidanzato di Samantha Curcio. “Domanda inaspettata. Penso sia una bellissima donna, ha fatto un bel percorso ma è stata anche molto intelligente a legarsi a Tommaso che era il più forte di tutti” ha detto il ragazzo. Cosa ne pensate di queste parole?