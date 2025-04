La storia d’amore tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, è ormai giunta al capolinea. I due, che si erano conosciuti e innamorati durante il celebre dating show di Canale 5, hanno condiviso circa un anno di relazione prima di intraprendere strade diverse. Sin dal trono di Lavinia, non erano mancate le voci di scetticismo sulla trasparenza del comportamento di Alessio, spesso avvistato in compagnia della sua ex fidanzata durante alcune serate mondane. Sebbene il corteggiatore campano non avesse mai nascosto la presenza della ragazza in tali occasioni, Lavinia aveva comunque deciso di fidarsi, scegliendolo al termine del suo percorso televisivo.

Usciti insieme dal programma, la loro relazione sembrava proseguire serenamente. Anche durante una successiva ospitata da Maria De Filippi, i due avevano raccontato di vivere un rapporto positivo, senza mai accennare a interferenze esterne o tensioni causate da terzi. Tuttavia, nel tempo, qualcosa si è incrinato. I motivi della rottura non sono mai stati resi noti pubblicamente, mantenendo un velo di riservatezza sulle reali cause dell’addio.

Quel che è certo è che oggi sia Lavinia sia Alessio hanno voltato pagina. Lavinia Mauro appare felice accanto a Matteo Ciceroni, noto produttore discografico vicino ad artisti del calibro di Achille Lauro. Dal canto suo, Alessio Corvino sembra essere tornato tra le braccia della storica ex, Dalila D’Andrea. A confermare i sospetti ci sono alcune fotografie pubblicate da Alessio su Instagram, che lo ritraggono in dolci momenti durante una vacanza in Costa Azzurra. Sebbene il volto della compagna non sia mai visibile negli scatti, molti fan sono pronti a scommettere che si tratti proprio di Dalila, la ragazza che già durante il trono era stata più volte oggetto di discussione.

Mentre i due ex protagonisti di Uomini e Donne iniziano nuove storie d’amore lontani dai riflettori, il pubblico continua a seguirli con affetto, curioso di scoprire cosa riserverà loro il futuro.