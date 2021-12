Uomini e Donne, ancora attriti tra Tara e Cristian? La frecciatina dell’ex tronista

Nel corso degli anni, sono tante le coppie nate all’interno dello studio di Uomini e Donne. Non tutte, però, hanno fatto breccia nel cuore del pubblico. Tra quelle amate dal pubblico, nonostante sia finita da tempo, è quella formata da Tara Gabrieletto e Cristian Gallello. Dall’ultima dichiarazione della donna, però, sembrerebbero che tra i due ci siano ancora degli attriti.

LA FRECCIATINA DI TARA – Convolati a nozze nel 2016, il matrimonio tra Tara e Cristian è giunto al capolinea nel 2020. Sebbene non siano mai stati resi noti i reali motivi che hanno portato alla rottura, si è spesso parlato di mancanze di rispetto da parte dell’uomo. Ad annunciare la crisi era stata Tara, confermata successivamente da Cristian.

Inaspettate da mesi si vocifera che tra i due sia in corso un avvicinamento. Nonostante questi rumors, sembrerebbe che tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista siano presenti degli attriti. A far pensare ciò è stata una recente IG Story condivisa dalla Gabrieletto.

Molto attiva sui social, Tara ha dato la possibilità ai suoi fan di porle qualche domanda. Tra le tante curiosità, c’è stato chi ha chiesto alla donna se: “Ti manca avere accanto un uomo?”. Davanti a questa domanda, l’ex corteggiatrice non ha avuto alcun dubbio: “No, perché di base non l’ho mai avuto”.

In questa risposta, è innegabile che molti ci abbiano visto una frecciatina rivolta all’ex tronista. Se dovesse essere così, sarebbero false le voci che vedrebbero un ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopotutto, però, non molto tempo fa l’ex corteggiatrice in un’intervista ha ammesso di non voler più parlare pubblicamente della sua situazione sentimentale.