Uomini e Donne: Andrea Cerioli a Verissimo, ma Valentina Rapisardi lo attacca

Andrea Cerioli, ex tronista nel programma della De Filippi, Uomini e Donne, per ben due volte, ieri è stato ospite a Verissimo insieme alla sua fidanzata Arianna Cirrincione. Ha parlato di molte cose, tra cui la sua mamma che ha perso anni fa. Pare, però, che la sua ex, Valentina Rapisarda abbia deciso di attaccare il ragazzo sui social.

L’ATTACCO DI VALENTINA RAPISARDA AD ANDREA CERIOLI – L’ex di Andrea Cerioli, Valentina, ha attaccato il ragazzo sul suo profilo di Instagram, parlando proprio della sua apparizione in tv. Ecco quanto detto e riportato da biccy.it: “Hola, mi viene da sorridere perché… menomale che non guardo la tv. Gente che non né ha arte né parte e va a raccontare della propria *#ç§%£[email protected] Io non vedo la gente morta, ma vedo la gente più stu**da di prima.

”Mi viene da ridere perché davvero… ma ci fate o ci siete? Non capisco la differenza. Meglio che io e il mio cane non parliamo. Lasciamo fare gli stu**di agli altri. Ma andate a lavorare. Andate a lavorare. A lavorare invece di dire ca**ate. Che bella la vita che mi ha permesso di eliminare gente di m**da”, Ha dichiarato la ragazza.

LA FINE DELLA STORIA DI ANDREA CERIOLI E VALENTINA RAPISARDA – Non conosciamo le motivazioni che hanno spinto questa coppia a separarsi, sappiamo solo che anche loro si sono conosciuti a Uomini e Donne, anche se Cerioli, all’epoca non la scelse in trasmissione.

Anche la storia con Arianna Cirrincione è nata in studio, a Uomini e Donne, ma a differenza della precedente, il ragazzo si è subito reso conto di provare un sentimento per la ragazza in questione e per questo l’ha subito scelta e portata a casa!

Insomma non possiamo sapere il perché di uno sfogo tanto forte nei confronti di Andrea, forse lui e Valentina si sono lasciati in malo modo? O semplicemente la Rapisarda non ha ancora digerito, dopo anni, però, la loro separazione? Staremo a vedere se ci saranno delle risposte da parte di Cerioli!