Uomini e Donne, Andrea Cerioli corteggiato da una dama del trono over? Ecco come stanno le cose

Andrea Cerioli abbiamo imparato a conoscerlo durante le sue due edizioni di Uomini e Donne, l’edizione di Temptation Island ma ancor di più durante l’Isola dei Famosi. Il ragazzo, infatti, si è classificato terzo ma è rimasto nel cuore dei telespettatori. In questi giorni, però, sta girando una notizia sul suo conto, vediamo cosa è successo.

CERIOLI CORTEGGIATO DA UNA DAMA DEL TRONO OVER? – Il sito Bigodino.it ha lanciato un vero e proprio scoop sull’ex tronista risalente proprio al periodo di Uomini e Donne. Pare che sia stato corteggiato da una dama del trono over, vediamo chi.

“Andrea Cerioli, nel corso della sua prima esperienza nel dating show di Maria de Filippi era stato corteggiato da una dama ancora presente nel programma. Nella scorsa edizione aveva fatto parlare di sé per la conoscenza che aveva iniziato con il partenopeo Armando Incarnato. Di chi si tratta? Della bellissima Brunilde Habibi. La dama non è affatto un nuovo arrivo nel programma di Maria de Filippi, dato che già nel 2014 aveva preso parte al programma. In quell’occasione Brunilde aveva vestito i panni di corteggiatrice del trono classico: uno dei tronisti era Andrea Cerioli, mentre l’altro era Jonas Berami” si legge sul sito.

Tuttavia, le cose non starebbero proprio così perché si tratta di una mezza verità. Brunilde oggi ha 33 anni ed è vero che ha partecipato in veste di corteggiatrice, ma non di Andrea Cerioli e Jonas Berami. Nel 2014 la ragazza si è seduta sulla sedia da corteggiatrice durante il trono di Luca Viganò e Marco Fantini. Qui la foto della dama del trono over.

CERIOLI IN HONDURAS – L’ex tronista comunque si è fatto conoscere per il suo carattere poliedrico: un gigante buono, un po’ buffo delle volte ma sicuramente senza peli sulla lingua e abbastanza polemico (soprattutto a stomaco vuoto). I follower avrebbero voluto la sua vittoria che invece è toccata allo youtuber Awed.