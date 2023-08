Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione genitori per la prima volta: ecco come lo hanno scoperto

Nei giorni scorsi una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha annunciato l’arrivo della prima cicogna. Si tratta di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione che tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta. Attraverso le storie di Instagram, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha rivelato nuovi dettagli sulla gravidanza.

L’ARRIVO DELLA PRIMA CICOGNA – Nei giorni scorsi Andrea e Arianna, attraverso un post su Instagram, hanno annunciato l’arrivo del loro primo bebè. Recentemente l’ex tronista ha voluto aprirsi con i followers, parlando della gravidanza di Arianna e di come lui e lei hanno scoperto che diventeranno genitori.

“In realtà, lo stavamo cercando. Dopo qualche giorno di ritardo, Arianna non prendeva coraggio a fare il test, poi fortunatamente l’ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata a casa con il test ed eccoci qui”, ha così svelato l’ex volto dell’Isola dei Famosi.

Nonostante il sesso del bebè sia ben visibile, l’amata coppia ha deciso che lo sveleranno a settembre con un gender reveal in forma privata. Il bebè dovrebbe nascere a febbraio, l’ex tronista sembra sicuro di voler mantenere la tradizione delle iniziali A.C. le stesse sue e della compagna. Non è sicuro, però, se in caso dovesse essere una femmina, darà il nome della sua mamma:

“Me lo avete già scritto in tanti, so che per tanta gente è uso farlo. A me piace ricordarla ogni giorno, era mia mammma, sarà con me ogni istante della mia vita. Non sento il bisogno di dare il suo nome ad un eventuale bimba. La mia bimba avrà il suo nome e non appena sarà in grado di capirmi, le racconterò di chi era e quanto ho amato sua nonna”