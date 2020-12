Uomini e Donne, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione rispondono alle accuse di Valentina Rapisarda

I due ex protagonisti del dating show rispondono alle accuse della ex fidanzata di Cerioli

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti all’interno di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. Cerioli non era affatto estraneo al mondo della televisione e partecipò al programma anni prima e per la prima volta. Successivamente, il ragazzo approdò a Temptation Island, fino a tornare nuovamente sul trono più ambito della televisione.

In quell’occasione, Andrea Cerioli conobbe Arianna Cirrincione e, senza troppi convenevoli, la scelse quasi subito. L’interesse e la chimica erano palesi e secondo Andrea Cerioli, era inutile rimanere seduto sul trono quando in cuor suo una scelta l’aveva già fatta. Questa sua decisione lasciò il pubblico senza parole ma molto felice e ad oggi, i due sono più uniti che mai.

ANDREA CERIONI E ARIANNA CIRRINCIONE PARLANO DEL FUTURO – La coppia è stata ospite da Silvia Toffanin, a Verissimo, e ha parlato del futuro insieme. In programma sicuramente una convivenza e successivamente metter su famiglia, un forte desiderio di entrambi. Questa immagine di coppia felice e innamorata non deve essere piaciuta a Valentina Rapisarda, ex fidanzata di Cerioli conosciuta il primo anno a Uomini e Donne.

I due sono stati insieme diverso tempo e poi si sono lasciati. In occasione di questa intervista, Valentina ha riso di lui e lo ha definito “poveretto”, lasciando quasi intendere di conoscere dei segreti di Andrea Cerioli. Inondata di critiche, la ragazza ha poi dichiarato di essere stata molto male dopo la rottura con l’ex tronista.

LA RISPOSTA DI ANDREA E ARIANNA – “Non posso dire altro se non che le auguro il meglio nella sua vita. Non nutro alcun tipo di rancore verso di lei” è stata la replica di Andrea. La Cirrincione, invece, ha spiegato: “Non ho commenti da rilasciare. Certamente non amo le dichiarazioni pubbliche, perché sono convinta che quando si ha qualcosa da dire ci siano tanti modi e occasioni per falò faccia a faccia. Non credo che questa persona abbia nulla contro di me, e su lei non ho nulla da dire, perciò sono serena”.