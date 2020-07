Uomini e Donne, Andrea Cerioli e il GFVip: “Nessuna possibilità”

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione continuano la loro storia d’amore, nata a Uomini e Donne, cercando di mantenersi il più lontano possibile dalle telecamere. I due, infatti, non fanno parlare molto il web, rari sono i casi in cui i due sono stati protagonisti di qualche voce di corridoio. Quella più insistente, ultimamente, è sicuramente la voce sulla partecipazione al Grande Fratello Vip.

GFVIP SI O GFVIP NO? – In questi ultimi mesi, la voce su una probabile partecipazione al prossimo Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, si è fatta sempre più insistente. Spesso sono circolati rumor che vedrebbero un reality show del tutto rinnovato e all’insegna dell’amore, per questo sono stati fatti anche i nomi di Andrea e Arianna. Ma sarà davvero così?

ANDREA CERIOLI CHIARISCE LA SITUAZIONE – L’ex tronista ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine parlando una volta per tutte di questa presunta voce. “Nessuna possibilità” ha esordito Cerioli, il quale ha messo a tacere ogni singolo dubbio.

“È un programma che ho già fatto nella versione Vip, ha rappresentato la mia prima esperienza davanti alle telecamere e la ricordo con tantissimo affetto. È stato un bel momento di vita, ma a oggi posso confermarle che i rumor sono privi di fondamento: non abbiamo mai parlato con la produzione, per cui direi che in questa edizione non ci saremo” ha chiarito Andrea Cerioli, parlando anche della sua fidanzata Arianna.

IL FUTURO CON ARIANNA CIRRINCIONE – Durante l’intervista, il ragazzo ha parlato anche dei progetti futuri con la sua fidanzata, Arianna Cirrincione. I due stanno vivendo serenamente la loro relazione tra amici, famiglia e lavoro; matrimonio in vista? Per ora no ma sicuramente farà parte del loro progetto di vita insieme. “Sicuramente il matrimonio corona un sentimento forte e importante. A oggi non ci stiamo ancora pensando, ma in un futuro certamente sarà una delle tante cose che ci piacerebbe fare” ha detto Cerioli.