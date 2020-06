Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella: “Matrimonio e figli? Sono nei nostri piani”

La coppia formata da Andrea Dal Corso e Teresa Langella è sicuramente una delle più controverse di questi ultimi anni a Uomini e Donne. Il percorso dell’ex tronista è stato molto complesso e la scelta fatta nel castello ha lasciato tutti senza parole. La ragazza, come previsto da molti fan del programma, ha scelto Andrea, il quale però dopo una lunga chiacchierata con il papà di lei, ha risposto no.

La delusione è stata molto forte, tuttavia, successivamente in studio i due si sono chiariti e Andrea ha avuto il coraggio di professare il suo amore. Questo sentimento sta durando ormai da diverso tempo e la coppia appare più felice che mai. In un’intervista, Dal Corso ha svelato di voler mettere su famiglia con l’ex tronista.

LE DICHIARAZIONI DI ANDREA DAL CORSO – Intervistato dal periodico Mio, Dal Corso ha parlato del suo rapporto con Teresa Langella. “Un figlio e il matrimonio sono nei nostri piani, sì. Quando due persone sono innamorate e hanno intensione di stare insieme seriamente, il matrimonio e un figlio sono il coronamento di un sogno. Qualcosa che porta il rapporto a un livello superiore” ha svelato il ragazzo.

I due ragazzi hanno trascorso la quarantena insieme e questo periodo è servito a maturare l’idea di creare una famiglia. Lei si è trasferita a Roma, dove lavora in radio, lui è rimasto a Milano: quando Andrea è andato nella capitale, è rimasto bloccato lì. “Questa convivenza ci ha aiutato a conoscerci di più, scoprire le esigenze dell’altro e costruire un rapporto completo” ha dichiarato il ragazzo nell’intervista.

Andrea Dal Corso è convinto che la ragazza sarà un’ottima madre: “Lei è un esempio per me e la sua dolcezza una delle cose che amo di più. Ha la capacità di sorprendermi sempre e questo non è facile, lei mi fa sentire amato. Ci siamo promessi di non farci mai mancare attenzioni l’uno per l’altro”.