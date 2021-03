Uomini e Donne, Andrea Dal Corso su Teresa Langella: “Presto insieme”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne quando la ragazza napoletana accettò di diventare tronista. La loro è stata una storia molto travagliata perché inizialmente Andrea l’aveva rifiutata il giorno della scelta.

Successivamente, il ragazzo tornò in studio per chiarire con l’ex tronista e da lì i due non si sono più lasciati. Nonostante le divergenze, che hanno costretto il padre di Teresa ad intervenire, la coppia sembra più solida che mai.

LE VOCI SULLA PRESUNTA CRISI – Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno sperimentato un periodo di convivenza a Milano, poi interrotto a causa di impegni lavorativi dell’ex tronista. Teresa, infatti, si è trasferita a Roma per lavorare in radio e da lì sono iniziate le voci su una presunta crisi. La distanza è stata molto difficile per loro e questo ha sempre più alimentato dubbi sulla loro relazione.

Tuttavia, Andrea Dal Corso in queste ore ha fatto un annuncio molto importante: si trasferirà a Roma dalla sua Teresa. “La musica abbatte ogni distanza, un po’ come l’amore… e proprio su questo ponte ti dico che abbatterò una volta per tutte la nostra distanza! Presto insieme nella magica Roma” ha scritto il ragazzo su Instagram.

A quanto pare, Andrea si trasferirà dalla sua amata Teresa nella città di Roma per mettere definitivamente fine alla loro distanza. Un passo molto importante quello del corteggiatore, il quale non si è sbilanciato sulla partenza e su quello che farà a Roma.