Uomini e Donne, Andrea Damante ha una nuova fiamma? Ecco la foto della misteriosa ragazza

Il deejay veronese in compagnia con una misteriosa ragazza che non è Giulia De Lellis. Archiviata la relazione con l'influencer?

In questi giorni vi avevamo anticipato di un nuovo flirt di Andrea Damante, deejay veronese conosciuto grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. In quell’occasione il ragazzo conobbe Giulia De Lellis, astro nascente delle influencer con oltre 4 milioni di follower su Instagram. I due sono stati insieme per diverso tempo, fino a quando Andrea Damante non ha deciso di essere infedele con lei.

Insomma la storia tra Giulia e Andrea ormai è nota a tutti gli amanti di gossip ed è stata raccontata in tutte le salse e con ogni dettaglio possibile. Durante la quarantena, la coppia ha deciso di darsi una seconda possibilità, tuttavia, da poco tempo hanno annunciato una crisi (l’ennesima). A quanto pare, la storia non è destinata a durare.

NUOVO FLIRT PER ANDREA DAMANTE? – In questo periodo di alti e bassi, più bassi, sono uscite diverse voci sulle situazioni sentimentali dei due ragazzi. Giulia De Lellis è stata accostata a Carlo Beretta, Andrea Damante dapprima all’ex Claudia e successivamente ad una ragazza misteriosa.

Deianira Marzano ha ricevuto delle segnalazioni proprio su quest’ultimo flirt di Andrea Damante: il ragazzo è stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza mora a “La Bullona” a Milano. Inoltre, pare che i due abbiano passato la notte insieme pertanto non ci è chiaro il loro rapporto. La ragazza potrebbe essere anche solo un’amica ma le persone presenti nel locale non la vedono in questo modo.

“Se l’è portata anche a casa, i suoi amici erano sotto casa di lui alle 4.30. Lui non c’era ma aveva la macchina fuori…” ha scritto qualcuno a Deianira. Le storie della serata pubblicata dagli amici, in cui si intravede Andrea con la mora, sono state cancellate, gesto molto sospetto secondo gli utenti su Instagram. Per vedere le foto della misteriosa ragazza, cliccate qui.