Uomini e Donne, Andrea Damante in compagnia di una donna

Andrea Damante, aitante deejay ed ex tronista di Uomini e Donne, è tornato al centro del gossip dopo l’ennesima rottura con Giulia De Lellis, conosciuta nel dating show e famosa influencer. Il ragazzo è tornato a far parlare di sé, vediamo come.

ANDREA DAMANTE IN COMPAGNIA DI UNA DONNA – Andrea Damante è noto per non essere stato molto fedele con la sua Giulia, tuttavia, la ragazza ha deciso di perdonarlo e ricominciare una nuova storia d’amore. Nel frattempo, prima di tornare insieme, il deejay è stato protagonista di innumerevoli gossip circa nuove fiamme e fidanzate avute nel corso dell’anno.

Purtroppo, però, sembrerebbe che tra i due non sia destinata a durare poiché entrambi hanno annunciato di aver concluso (nuovamente) la loro storia d’amore. Andrea Damante e Giulia De Lellis non sono più una coppia ma sono rimasti in buoni rapporti per non traumatizzare il cagnolino preso pochi mesi fa.

In queste ore, sta circolando una nuova voce circa un flirt di Andrea Damante. Giulia l’ha già dimenticata? A quanto pare, stando ad una segnalazione arrivata a News U&D, il deejay ha voltato pagina e ha ripreso a frequentare una donna misteriosa mora. I due sono stati avvistati a Milano e pare che abbiano abbandonato il ristorante insieme. Qualcosa lascia pensare che probabilmente la coppia abbia passato anche la nottata insieme, ma questo non ci è dato saperlo.

Queste voci sono arrivate anche a Deianira Marzano e Amedeo Venza, il quale ha commentato in maniera molto ironica la notizia. “Mi dispiace dirlo, ma al massimo sarà una di passaggio… verso l’albergo” ha scritto Venza sui suoi profili social.