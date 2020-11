Uomini e Donne, Andrea Damante in Trentino con la nuova fiamma?

Qualche settimana fa, Andrea Damante è andato a Verissimo da Silvia Toffanin per raccontare la fine della sua relazione con Giulia De Lellis. La sua ex fidanzata ha avviato una frequentazione con un suo caro amico, Carlo Beretta e Damante non si aspettava affatto tutto questo.

Con il nodo alla gola e visibilmente emozionato, Andrea Damante ha detto addio alla sua Giulia, seppur con qualche dubbio in merito all’inizio della loro storia. Secondo il deejay, infatti, potrebbe essere iniziato tutto con un tradimento, cosa che la De Lellis ha smentito categoricamente.

GIULIA DE LELLIS CONTRO ANDREA DAMANTE – La famosa influencer, dopo aver vissuto una spiacevole esperienza in un ristorante, ha colto la palla al balzo per parlare di queste insinuazioni del suo ex fidanzato. Giulia De Lellis ha smentito il tradimento, a detta sua “non nel suo stile”. L’influencer ha anche insinuato che, nonostante lui si mostri dispiaciuto, in realtà si è sempre fatto un po’ i fatti suoi.

ANDREA DAMANTE HA UNA NUOVA FIAMMA? – Ed è qui che entra in gioco una ragazza, probabilmente la nuova fiamma di Andrea Damante. Il deejay veronese si trova in Trentino in vacanza, come segnalano alcuni fan, con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e il suo cagnolino Tommaso. Tuttavia, potrebbe esserci anche un’altra ragazza, proprio in compagnia di Damante.

Stessi posti, stesse Instagram stories, stessi scatti nella macchina e addirittura il cane di Andrea Damante sullo sfondo di qualche foto: la ragazza in questione potrebbe essere proprio Elisa Visari, attrice di 19 anni. Nonostante i tanti segnali inequivocabili, i due non hanno affatto confermato questa conoscenza. Semplice amicizia?