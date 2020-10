Uomini e Donne: Andrea Damante perseguitato dal gossip? ”Su di me solo fake news”

Nelle ultime ore, Andrea Damante, ex tronista a Uomini e Donne e dj veronese, si è scagliato contro alcune testate giornalistiche che hanno usato il suo nome pubblicando alcune fake news sul suo conto.

Sono mesi che si parla sempre di Andrea Damante, soprattutto per quanto riguarda alcune nuove fiamme e nuovi amori dopo la fine della storia con Giulia De Lellis. Molti giornali e siti online hanno avuto modo, dunque, di scrivere molto su di lui.

Damante, però, ha dimostrato di non aver accettato queste notizie false. Sarebbero uscite, dunque, delle news solo per fare notizia, ma non sarebbero per niente veritiere. Ieri, tramite alcune Instagram stories, Damante, ha fatto il punto con i suoi fan sulla situazione.

UOMINI E DONNE: ANDREA DAMANTE CONTRO LE FAKE NEWS SUL SUO CONTO – Non è certo la prima volta che Damante si scaglia contro le fake news sul suo conto. In un’occasione in particolare pare che abbia addirittura smesso di seguire Signorini e Parpiglia, che avrebbero pubblicato un articolo non completamente veritiero circa la sua storia con Giulia.

Andrea Damante, oggi, ancora una volta, è tornato a parlare del suo essere contrario per quanto riguarda la pubblicazione di articoli con titolo che traggono in inganno i lettori. Gli scoop che sono venuti fuori negli ultimi giorni sarebbero, dunque, completamente false. Secondo lui, infatti, solo le grandi testate giornalistiche riporterebbero notizie vere, gli altri, invece userebbero il suo nome solo per fare notizia.