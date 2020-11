Uomini e Donne, Andrea Damante pubblica per sbaglio il suo numero di telefono

Andrea Damante in questi giorni è spesso al centro del gossip per la sua storia (finita) con Giulia De Lellis. Tuttavia, il ragazzo è tornato nuovamente al centro dell’attenzione per un errore che ha commesso in queste ore su Instagram; a parlarne anche Deianira Marzano.

ANDREA DAMANTE PUBBLICA IL NUMERO DI TELEFONO – Il deejay veronese ha effettuato il test rapido a cui si è sottoposto in queste ore. Essendo appunto rapido, ha subito pubblicato il risultato, fortunatamente negativo. Tuttavia, Andrea Damante non si è reso conto di aver pubblicato assieme al referto anche il numero di cellulare.

Resosi conto dell’errore madornale commesso su Instagram, il deejay ha subito rimosso la foto ma il danno ormai era fatto. In molti sono riuscito a salvare il numero e infatti la segnalazione è arrivata proprio a Deianira Marzano, la quale ha esposto l’accaduto.

DEIANIRA MARZANO PARLA DELL’EPISODIO – La donna ha pubblicato sul suo profilo lo scatto incriminante, stando però attenta a cancellare il numero di cellulare. L’influencer ha svelato che in molti sono riusciti a reperire le cifre, ed è per questo motivo, che probabilmente Damante dovrà cambiare scheda telefonica poiché non tutti sono rispettosi della privacy altrui.

ANDREA DAMANTE: FLIRT IN CORSO? – Nel frattempo, Andrea Damante si è reso protagonista di un altro episodio. Il ragazzo ha passato qualche giorno di vacanza in trentino ma pare fosse con una ragazza, un’attrice di 19 anni. A quanto pare, il deejay veronese deve aver voltato pagina dopo la storia con Giulia De Lellis; si attendono conferme.