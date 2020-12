Uomini e Donne, Andrea Damante pubblica una foto di quando faceva il metalmeccanico

In queste ultime ore, il deejay veronese 30enne Andrea Damante ha pubblicato su Instagram una foto risalente al 2005 quando avviò la sua carriera da metalmeccanico. Il ragazzo risulta quasi irriconoscibile, considerata la tenera età. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO.

DALL’OFFICINA ALLA TV – Era il 2005 e Andrea Damante iniziava la sua carriera da metalmeccanico, un lavoro molto duro che gli ha consentito di crescere e maturare. Successivamente, la passione per la musica e la voglia di intraprendere la carriera da deejay. Noi l’abbiamo conosciuto negli studi di Uomini e Donne, quando iniziò il suo percorso da tronista, ma il dating show fu solo il trampolino di lancio di una lunga carriera.

Ad oggi, Andrea Damante conta più di un milione di follower su Instagram, è un deejay molto richiesto in Italia ma anche all’estero. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato la foto dell’officina accompagnata anche da un secondo scatto in cui si ritrova immerso in una folla di fan e con la sua console.

“Avevo iniziato nel 2005 la mia carriera da metalmeccanico, in officina era dura. oi ho pensato che fare il deejay sarebbe stato molto più adatto alla mia persona” recita la didascalia delle due foto. Tuttavia, anche una persona di sua conoscenza ha deciso di cavalcare l’onda dei ricordi.

GIULIA DE LELLIS PUBBLICA UNA FOTO DA ADOLESCENTE – Oggi Giulia De Lellis, ex fidanzata di Andrea Damante, ha 24 anni e conta quasi 5 milioni di follower su Instagram. L’influencer, però, ha deciso di pubblicare delle foto risalenti al periodo della sua adolescenza, quando il suo viso era contornato di piercing e il suo make up non era di certo perfetto come quello sfoggiato ora. Andrea Damante ha deciso di pubblicare una foto da ragazzo dopo aver visto quelle di Giulia De Lellis?