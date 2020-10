Uomini e Donne, Andrea Damante si consola con la sua ex Claudia Coppola dopo Giulia De Lellis?

L’ufficialità della fine della relazione tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ormai è palese, una cosa certa. Il deejay veronese si è raccontato nello studio di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin e ha confermato anche le voci su un’ipotetica frequentazione della De Lellis con un loro amico in comune, Carlo Beretta.

Andrea Damante ha inoltre dichiarato di essere stato molto male perché, nonostante le frequentazioni con varie donne, nessuna di loro era come Giulia De Lellis. Insomma, il ragazzo era davvero innamorato (anche se in molti non riescono a comprendere come un ragazzo così tanto innamorato potesse tradire la sua fidanzata diverse volte).

RITORNO DI FIAMMA CON CLAUDIA COPPOLA? – Prima di tornare con Giulia, Damante aveva avviato una storia con Claudia Coppola, bruscamente interrotta forse proprio dal ritorno dell’influencer. Se il ragazzo si è mostrato abbastanza triste nello studio della Toffanin, qualcuno l’ha avvistato a Milano totalmente diverso.

Un utente di Deianira Marzano ha inviato un messaggio con una segnalazione molto interessante. Pare che Andrea Damante sia stato avvistato in un noto locale di Milano in compagnia di un amico e due ragazze, una di queste quasi al 100% Claudia Coppola. “Ciao volevo dirti che sono da Fingers Harden e c’è Andrea Damante con il suo amico con il naso storto e due ragazze con loro tra cui una al 99% è Claudia Coppola la sua ex!” si legge nel messaggio.

Poche ore prima, Coppola sul suo profilo Instagram ha pubblicato una stories con una canzone di Drake, Fake Love. Alcuni follower hanno ipotizzato si riferisse alla storia di Damante con la De Lellis oppure alle dichiarazioni fatte a Verissimo. Che il deejay si sia consolato con la sua ex fidanzata?