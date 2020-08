Uomini e Donne, Andrea Damante smette di seguire su Instagram Signorini, Parpiglia e Chi

Un gesto che non è passato inosservato. Cosa sta accadendo ad Andrea Damante?

In questa ultima settimana di agosto, Andrea Damante è tornato al centro del gossip per la sua travagliata storia d’amore con l’influencer Giulia De Lellis, conosciuta all’interno degli studi di Uomini e Donne. Gli amanti della coppia conosceranno molto bene le vicende legate alla loro relazione, a partire dalla scelta, passando per i tradimenti del deejay e la pubblicazione del libro, fino al ricongiungimento durante la quarantena. Ma cosa sta accadendo adesso?

GIULIA E ANDREA DI NUOVO IN CRISI? – Secondo gli ultimi rumor, sembrerebbe che la coppia si sia allontanata nuovamente a causa dell’ennesima crisi. Nessuno dei due ha proferito parola, anzi, nonostante i milioni di follower cercano di tenere la vita privata lontana dai social.

Damante, infatti, sta cercando solo di aggiornare i fan sui progetti lavorativi e, tra una canzone e l’altra, ogni tanto pubblica qualche scatto personale. E Giulia? Molti giornali e giornalisti esperti di gossip hanno tentato di ricostruire la vicenda, ma forse qualcosa non è piaciuto al deejay veronese, il quale ha preso una drastica decisione.

ANDREA SMETTE DI SEGUIRE ALCUNI PERSONAGGI SUI SOCIAL – A portare alla luce questo episodio ci hanno pensato Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno lasciato intendere che possa essere accaduto qualcosa tra l’ex tronista e alcuni giornalisti. Nello specifico, Andrea ha smesso di seguire su Instagram Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia e la pagina ufficiale di Chi.

Nonostante i motivi di tale “rottura” siano ancora sconosciuti, pare che il deejay non abbia gradito qualche articolo uscito di recente su tale giornale in cui si parlava della sua relazione con Giulia De Lellis. Inoltre, in un estratto si fa riferimento anche alla madre di Damante, gesto che potrebbe aver fatto infuriare il deejay.