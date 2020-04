Uomini e Donne, Andrea Damante vìola la quarantena?

Ormai è chiaro: Andrea Damante sta trascorrendo felice e sereno la sua quarantena con Giulia De Lellis a Pomezia. Se prima i ragazzi non si sono pronunciati più di tanto sulla questione, ora fanno tutto alla luce del sole e davanti alle telecamere dei loro smartphone. Tuttavia, una segnalazione alla pagina Instagram Very Inutil People sta alzando dei dubbi sulla buona fede del deejay veronese. Andiamo per gradi.

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS CONFERMANO LA LORO STORIA – I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno taciuto per circa un mese prima di confermare il loro ritorno di fiamma. Tramite una stories su Instagram, Andrea Damante è uscito allo scoperto assieme alla sua Giulia, generando un bel po’ di polemiche.

GIULIA DE LELLIS INTERVISTATA DA SIMONA VENTURA – In un’intervista concessa a Simona Ventura, la De Lellis ha confermato ulteriormente di essere tornata con il deejay, dopo un periodo separati. L’influencer ha svelato di aver agito d’istinto e non aver troppo riflettuto sulla vicenda. L’amore è amore e lei si è sentita di dare a Damante un’altra possibilità e salvare la loro storia. Inoltre, ora sono insieme a Pomezia e questo periodo ha dato modo alla coppia di risolvere alcune questioni.

ANDREA DAMANTE STA VIOLANDO LA QUARANTENA? – Oggi la pagina Instagram Very Inutil People ha ricevuto una segnalazione molto interessante sull’ex tronista di Uomini e Donne. Un amico di Giulia De Lellis ha postato tra le sue stories una foto assieme al deejay e un altro amico, tutti e tre con una mascherina personalizzata e fatta su misura, all’interno di una macchina. Che Damante stia violando in tutta tranquillità la quarantena? I due ragazzi in questione potrebbero abitare vicino casa dell’influencer, tuttavia, sono vietati assembramenti o incontri con gli amici, se non per motivi seri. Sta di fatto che il deejay veronese non ha condiviso la stories del suo amico, forse per i tanti follower sui social. E voi cosa ne pensate?