Uomini e Donne, Andrea Melchiorre ritrova l’amore: ecco chi è la nuova fidanzata

Andrea Melchiorre l’abbiamo conosciuto durante il trono di Valentina Dallari ormai tanti anni fa a Uomini e Donne. Il giovane, dopo il trono, ha avviato una relazione con la giovane deejay bolognese che però è naufragata qualche mese dopo. Ad oggi, il ragazzo è fidanzato e molto innamorato della sua nuova ragazza, vediamo di chi si tratta.

Andrea ritrova l’amore: ecco chi è la nuova fidanzata

Conclusa l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi e, finita la sua storia con Valentina, Andrea ha avviato un’intensa storia d’amore con Olga Kosenko, con la quale è stato legato fino a marzo 2020. E adesso? L’ex corteggiatore ha ritrovato finalmente l’amore ed è molto innamorato.

Michela Berini è la donna che ha fatto nuovamente battere il cuore a Melchiorre. Amante del fitness, Michela è bionda, fisico scolpito e davvero bellissima. Da qualche giorno, la coppia è uscita allo scoperto anche sui social infatti in uno dei suoi ultimi post la Berini ha scritto: “La capacità che hai di rasserenare”.

Inoltre, la giovane si è criticata parecchio per non essersi allenata a dovere ma Andrea l’ha subito tranquillizzata: “Sempre bellissima ogni giorno di più, a prescindere di 5kg in più o in meno”. Insomma, una vera e propria dichiarazione di amore. Questo episodio ci ricorda le ultime dichiarazioni fatte proprio da Valentina Dallari, la quale ha sofferto molto per l’anoressia.

In particolare l’ex tronista disse che Melchiorre le diede “pubblicamente della cellulitica” e che nel privato “diceva che mangiavo troppo”. Tuttavia, non ha mai incolpato lui della sua malattia ma sostenne che lui contribuì a renderla insicura. Ad oggi tra i due non c’è più alcun tipo di rapporto, anzi, Melchiorre si difese dalle accuse della ex fidanzata.