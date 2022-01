Uomini e Donne, Andrea Nicole al GF Vip? “A tutti quelli che me l’hanno chiesto…”

Da più di un mese è terminata l’esperienza di Andrea Nicole Conte e Cripian Aftim a Uomini e Donne. Un’avventura, la loro, che ha sollevato parecchie polemiche. Recentemente ospiti a MondoTV, la coppia ha rilasciato una lunga intervista in cui hanno parlato della loro esperienza.

ANDREA NICOLE AL GF VIP? – I due ex protagonisti di UeD hanno compiuto la loro scelta senza non poche polemiche. La coppia, infatti, ha trascorso la notte insieme, comunicandolo al programma il giorno dopo. Un comportamento, il loro, che ha infranto il regolamento e che ha scatenato l’ira degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Nonostante le critiche ricevute in studio e sul web, la storia tra i due sembra andare a gonfie vele. Ai microfoni di MondoTV i due ragazzi hanno voluto ripercorrere il loro percorso nel dating-show, raccontando il loro punto di vista e dando le loro opinioni su alcuni volti del programma.

Tra i tanti argomenti trattati, è stata tirato in ballo un possibile ritorno dell’ex tronista sul piccolo schermo. Nel dettaglio, si è parlato di una sua possibile partecipazione al GF Vip. Dopotutto, nel corso delle edizioni non sono mancati volti ben noti di Uomini e Donne come Giulia De Lellis, Luca Onestini, Sophie Codegoni e Soleil Sorge (quest’ultime due attualmente nel reality).

Davanti a una simile possibilità, l’ex tronista ha ammesso: “A tutti quelli che me l’hanno chiesto finora ho sempre detto di no. Più che altro perché rimanere chiusa in un contesto del genere con persone che non conosco non è che mi attiri proprio tanto onestamente. Poi mi troverei tutte le settimane Ciprian a bussare”.