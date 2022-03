Uomini e Donne, Andrea Nicole e la sua storia con Ciprian: “Il nostro sogno è…”

In questa nuova edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, a far discutere è stata la storia nata tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. L’ex tronista è stata infatti criticata, insieme al suo fidanzato, per come sia avvenuta la scelta.

Nonostante le polemiche e le critiche ricevute, la storia tra i due ragazzi procede a gonfie vele. A parlarne è stata proprio la ragazza, rivelando il sogno che lei e il fidanzato sperano di far avverare al più presto.

“Il nostro sogno è…” – A differenza della solita scelta in studio con tanto di petali rossi, la scelta della Conte ha spiazzato tutti. Infrangendo il regolamento, i due ex volti di UeD hanno trascorso la notte insieme, per poi rivelarlo il giorno dopo in studio.

Nonostante tutto, però, la love-story procede a gonfie vele. Come rivelato da Andrea Nicole a GossipTv, sono già avvenute le presentazioni in famiglia:

“Io sono stata a casa sua e lui è venuto a casa dei miei a Milano. Per l’occasione mia nonna ha fatto il ‘sugo della domenica’, quello con tanto ragù, che profuma di famiglia. Invece quando sono andata da lui sua mamma mi ha preparato piatti della cucina rumena, la terra di origine della famiglia. Sono tutti pronti a sostenerci”.

A dispetto delle critiche, i due hanno ammesso di star sognando già la convivenza. Attualmente, infatti, Andrea Nicole abita a Milano e Ciprian a Roma, ma la situazione potrebbe cambiare presto:

“Dopo avere desiderato per tanto tempo l’amore, quello vero, ora non vedo l’ora di viverlo pienamente. Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma, per noi è difficile viverci nella quotidianità e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme. Dove? A Roma: io al momento non ho un lavoro fisso, mentre Ciprian è personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi. Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi. Ci dobbiamo solo organizzare per il trasloco. Non posso quasi crederci, sto finalmente realizzando tutti i miei sogni. Gli scatoloni sono quasi pronti”.