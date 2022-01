Uomini e Donne, Andrea Nicole parla della scelta: “Se mi sono pentita di quanto abbiamo fatto?”

Tra le ultime scelte avvenute a Uomini e Donne, a far discutere è stata sicuramente quella di Andrea Nicole. A distanza di settimane da quel giorno, l’ex tronista è tornata a parlare di quanto avvenuto e delle critiche ricevute, soprattutto da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

GLI ATTACCHI DEGLI OPINIONISTI – A suscitare clamore e provocare gli attacchi di Tina e Gianni è stato il modo in cui è avvenuta la scelta della ragazza. Andrea Nicole e Ciprian, il suo ex corteggiatore ed attuale fidanzato, hanno infranto il regolamento del programma.

I due ragazzi hanno infatti trascorso la notte insieme, presentandosi il giorno dopo in studio e rivelando quanto accaduto. Una svolta inaspettata che ha portato i due ragazzi al centro delle critiche.

A distanza di un mese.dalla scelta in studio, Andrea Nicole a NuovoTV è tornata a parlare di questo momento, soprattutto delle reazione avute da Tina, Gianni e Maria De Filippi, riportato anche da Biccy:

“Gianni e Tina? Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, nel rispetto della persona che ha di fronte. Non so se ci sia un modo per fare loro cambiare idea. Se mi sono pentita di quanto abbiamo fatto? Col senno di poi si rifarebbero un sacco di cose in modo diverso e talvolta anche migliore. La verità è che, nel momento in cui ricevi una dimostrazione d’amore così grande e così inattesa, lasci da parte tutto. Il cuore vince sulla ragione e non vedi altro che l’uomo che ami. So che Maria c’è rimasta male perché come tutti si aspettava un finale diverso. Anche dopo quello che è successo, nell’ultima puntata, lei mi ha comunque teso la mano“.