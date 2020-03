Uomini e Donne, Andrea smascherato da Veronica: “La redazione ha tutte le chat”

Una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne ha svelato un inaspettato retroscena di un Cavaliere. Si tratta di Veronica Ursida che ha voluto fare una segnalazione che riguarda Andrea, arrivato da poco nel programma. I due avevano iniziato una conoscenza che, però, si è interrotto dopo poco per volontà della donna.

ANDREA CON UN’ALTRA A SAN VALENTINO – Da quanto riportato dalla Ursida, Andrea avrebbe passato San Valentino in dolce compagnia. La scoperta non è andata giù alla donna visto che aveva chiesto proprio a lei di uscire. “Mi ha chiesto che il week end di San Valentino, in cui mi avevi chiesto di vederci, sei andato al mare con questa ragazza. Ti sei baciato”, ha rivelato Veronica. Ha poi aggiunto: “La redazione ha tutte le chat. Hanno tutto loro, io dico semplicemente: mi hai detto che sono fidanzata, ma tu non ti sei comportato bene perché in quel momento ci stavamo frequentando!”.

GIANNI DALLA PARTE DI VERONICA – Sebbene Andrea abbia più volte ribadito il fatto che loro due non stessero insieme, Veronica ha continuato a scagliarsi contro di lui. Oltre a ricordargli il non poter intrattenere frequentazioni fuori dal programma, lo ha accusato di non aver avuto rispetto nei suoi confronti. Ha quindi iniziato a fargli varie domande, tra cui:“Tu sei venuto per me? Siamo usciti? Siamo andati a pranzo? Mi avevi invitato il 14 sera per andare a fare quell’aperitivo in centro, mi avevi invitato al mare domenica?”. Domande a cui il Cavaliere ha risposto affermativamente. Gianni Sperti, uno degli opinionisti di Uomini e Donne, si è schierato dalla parte della Ursida: “Chi ha il sospetto ha il difetto- riferendosi alla segnalazione che Andrea ha fatto la scorsa puntata- A me non sei piaciuto per niente!”