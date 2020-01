Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni presto sposi: in programma anche un figlio

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie più stabili nate negli ultimi periodi all’interno del dating show di Maria De Filippi. I due sono molto sicuri del loro amore e a confermarlo proprio l’ex tronista a Di Più TV.

ANDREA ZELLETTA E NATALIA PARAGONI HANNO IN PROGRAMMA UN MATRIMONIO E UN FIGLIO – Intervistato per Di Più TV, il Zelletta ha svelato di voler sposare Natalia poiché crede che la giovane ragazza possa essere la donna della sua vita. Ma non finisce qui perché Andrea ha dichiarato di volere figli dalla 21enne.

“Ci piacerebbe sposarci e avere presto un bambino, del resto anche le nostre rispettive mamme ci hanno avuto da giovani. Chiaramente per ora siamo concentrati sulle nostre rispettive carriere, ciò non toglie che, se un giorno dovesse accadere, saremmo ben felici di stringere tra le braccia un bambino” ha dichiarato l’ex tronista sicuro di sé.

“Non abbiamo paura di bruciare le tappe perché crediamo moltissimo nel nostro amore nato davanti alle telecamere. Anzi, dirò di più: alle nostre nozze inviteremo pure Maria De Filippi, alla quale dobbiamo tanto” ha svelato Andrea Zelletta, ricordando che è proprio grazie al dating show di Maria De Filippi che ha trovato l’amore.