Uomini e Donne: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni si sposano

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non hanno certo vissuto dei bei momenti. Sono stati infatti un periodo lontani a causa della partecipazione di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip. In quell’occasione Dayane Mello gli aveva messo la pulce nell’orecchio circa un presunto tradimento di Natalia con un uomo a Capri.

Ovviamente la notizia si è rivelata falsa e i due attualmente sono più innamorati che mai. Stanno trascorrendo molto tempo insieme dopo che Andrea ha lasciato per sempre la casa del Gf Vip per recuperare tutto il tempo che hanno perso in questi mesi. Hanno anche fatto da poco un annuncio importante che riguarda proprio la loro storia d’amore.

ANDREA E NATALIA SI SPOSANO – Hanno infatti annunciato che presto si sposeranno e che hanno tanti progetti da fare insieme. Uno di questi è sicuramente quello di formare una famiglia. Convivono già da due anni insieme e il prossimo passo sarà quello di acquistare una casa.

I due infatti non hanno mai nascosto il desiderio di diventare genitori: “Vogliamo diventarci da giovani e visto che Natalia mi ha preso un cane per responsabilizzarmi, stiamo facendo prove tecniche da genitori”. Questo è quanto hanno dichiarato in merito alla loro voglia di fare una famiglia in un’intervista rilasciata per il settimanale ”Nuovo Tv”.

ANDREA ZELLETTA E L’AMICIZIA CON GIULIA SALEMI E PIERPAOLO PRETELLI: GIUNTI AL CAPOLINEA? – Girano alcune voci circa una presunta crisi nell’amicizia di Andrea Zelletta e Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli. Stando ad alcune indiscrezioni la loro amicizia sarebbe giunta addirittura al capolinea. Inoltre secondo Andrea Zelletta Giulia avrebbe rosicato per non essere arrivata alla finale del Gf Vip.