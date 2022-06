Uomini e Donne, Angela Artosin lasciata dal marito: lo sfogo

Angela Artosin l’abbiamo conosciuta nel 2007 quando fece la sua esperienza da tronista nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. In quell’edizione, ricordiamo infatti anche Serena Enardu e Giovanni Conversano. Dopo l’esperienza in tv, la donna ha abbandonato il piccolo schermo e negli ultimi anni ha dovuto fronteggiare il cancro.

L’ex tronista ha dovuto affrontare una ricaduta e, dopo esserne uscita, si è presentato un altro problema.

Fine della sua storia d’amore

La donna ha dovuto subire un’altra batosta non indifferente: suo marito, padre dei suoi due figli, ha deciso di lasciarla e andare via di casa. A dare la notizia la stessa Angela, la quale si è sfogata ma ha ha sottolineato che ce la metterà tutta per essere una mamma single e non far mancare nulla ai suoi figli piccoli, entrambi maschi e che frequentano le elementari.

La malattia

“Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova” scrisse sui social Angela diverso tempo fa, spiegando che la malattia era tornata più forte di prima.

“Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfortune. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura. Grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando, non ho le forze per rispondere a tutti, ma vi ho nel cuore ragazzi” continuò la 37enne.