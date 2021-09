Uomini e Donne, Angela Caloisi in ospedale dopo la vaccinazione: ha la pericardite

Angela Caloisi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta dal tronista Paolo Crivellin nell’edizione 2017/2018, la cui storia dura tuttora, ha ricevuto il vaccino anti Covid da pochissimo tempo. Dopo poco è stata colpita da una pericardite acuta, un effetto collaterale, raro, ma riconosciuto dall’Aifa, ossia l’agenzia del farmaco. La ragazza ha spiegato ciò che ha attraversato in questi giorni sui social.

La giovane, in una Storia sul suo profilo di Instagram, ha dichiarato che se tornasse indietro rifarebbe altre mille volte il vaccino e, per cercare di prevenire le critiche dei no vax e degli scettici, ha anticipato con ironia che ora le si può dire che se l’è tirata ”addosso”. La ragazza ha poi spiegato che è dovuta correre al pronto soccorso perché i dolori di cui ha sofferto si erano fatti molto intensi.

LE PAROLE DI ANGELA CALOISI – Angela Caloisi ci ha tenuto a ribadire che non voleva fare per niente polemica sulla questione e non ha accettato i commenti di chi ha dichiarato, contrariamente a ciò che dice l’Aifa, che la pericardite non è un effetto collaterale molto raro. Insomma il suo intento era solo di fare informazione, non di scatenare un polverone, come inevitabilmente successo a causa dei commenti chi è contrario alla vaccinazione.

COME HA CAPITO DI AVERE LA PERICARDITE – L’ex corteggiatrice Uominu e Donne ha detto di aver iniziato ad accusare dolore al torace in maniera persistente. Il dolore si è poi propagato a al braccio sinistro e alla gola. Per due giorni consecutivi ha avuto dolori forti di questo tipo, a tal punto che ha preferito non aspettare le visite private che aveva chiamato precedentemente, ma di andare direttamente al pronto soccorso.

Dunque, infine, ci ha tenuto a sostenere che sia medici che i pazienti sono in una situazione non facile. Da qui l’invito a non fare polemica. Infine ha tranquillizzato tutti, dicendo di non essere a uno “stadio grave” e che la sua situazione dovrebbe risolversi con la terapia che le hanno prescritto. Per vedere le foto che ha pubblicato clicca qui.