Uomini e Donne: Angela favolosa cubista accusa la De Filippi, le dure parole

L’ex volto noto di Uomini e Donne, denominata Angela ”favolosa cubista”, si è scagliata contro la conduttrice Maria De Filippi. Ha infatti dichiarato di averla usata, sfruttata e poi in seguito ignorata senza alcuna spiegazione.

IL VIDEO DI ANGELA FAVOLOSA CUBISTA – La donna era molto nota nella trasmissione di Maria De Filippi perché intratteneva il pubblico con stacchetti alla fine di ogni puntata. La signora è ormai lontana dalla televisione da alcuni anni, ma ha deciso di pubblicare un video per raccontare quella che è la sua verità sulla De Filippi che l’avrebbe solo sfruttata e poi, in seguito, abbandonata.

CHI è ANGELA FAVOLOSA CUBISTA – La donna derivava direttamente dal programma che andava in onda su Canale 5, in una delle prime edizioni, Italia’s Got Talent, condotto da Maria De Filippi. In quell’occasione si presentò Angela Favolosa Cubista che improvvisò un balletto su una musica house. La sua performance divenne subito virale e Maria decise di portarla a Uomini e Donne. La donna, di oltre 70 anni, iniziò a far parte del programma diventando un opinionista.

L’ATTACCO A MARIA DE FILIPPI DI ANGELA FAVOLOSA CUBISTA – La donna ha parlato, un un video pubblicato sui social, della sua esperienza a Uomini e Donne, dichiarando: “Maria De Filippi mi ha sfruttato e poi buttato. Fanno così, il mondo dello spettacolo funziona in questo modo. Io da lei non ho mai ricevuto una lira”.

Ha poi proseguito facendo delle dichiarazioni su una sorta di cambio che sarebbe dovuto avvenire in casa Mediaset, questo spiegherebbe il suo addio al mondo della tv. Ha, infatti dichiarato: “Berlusconi aveva detto che cambiava i programmi ma poi sono stati sempre gli stessi e io sono rimasta a casa”. E voi cosa ne pensate degli attacchi della donna?