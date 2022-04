Uomini e Donne, Angela Nasti al centro delle polemiche: le affermazioni sull’alimentazione

Si sa, purtroppo alcuni influencer pur di aumentare i follower farebbero di tutto, anche sponsorizzare un prodotto in cui non si crede. Capita anche delle volte di fare enormi scivoloni sui social su argomenti sconosciuti ma che si vogliono comunque trattare. Angela Nasti, ex tronista e sorella della nota Chiara, è finita al centro delle polemiche per alcune affermazioni fatte sull’alimentazione. Vediamo cosa è successo.

Gravi affermazioni sull’alimentazione

In queste ore, Angela è finita al centro del gossip e delle polemiche social a seguito di alcuni “consigli” errati sull’alimentazione. Pare che la ragazza abbia affermato di odiare il caffè ma di berlo comunque pur di non mangiare. Tutto questo è avvenuto attraverso una stories pubblicata su Instagram in cui inquadrava una tazzina di caffè.

Non solo sbagliato ma anche pericoloso il messaggio lanciato dall’influencer: “Io che odio il caffè ma pur di non mangiare lo bevo”. Successivamente ha aggiunto: “Ho mangiato troppo nei giorni scorsi e da ieri ho iniziato un’alimentazione corretta, ho lo stomaco che mi brontola”.

Queste frasi hanno scatenato l’ira del web soprattutto perché molti ragazzi e ragazze giovani prendono come modelli ed esempi di vita gli influencer. Tuttavia, ricoperta di critiche, la Nasti ha dovuto sottolineare di aver già mangiato e di aver preso il caffè per non mangiare altro.

I follower non hanno creduto minimamente a questa giustificazione e qualcuno ha deciso di segnalare la stories sotto la voce di “disturbi alimentari” affinché Instagram possa eliminarla.